Auto-bahn-bike : Erst Felsblock, dann Geröll

Größer als ein Auto und schwerer als ein Buckelwal: So ein Felsbrocken hing mehrere Tage über dem Höllental im Schwarzwald. Er drohte, ins Tal abzustürzen. Nur ein Baum hielt ihn noch oben fest. Deswegen wurden die Straße und die Bahngleise im Tal unten gesperrt.

Fachleute kamen, um sich um das Problem zu kümmern. Sie bohrten Löcher in großen Felsblock und füllten diese mit Sprengstoff. Am Freitag dann war es so weit: Die Fachleute sprengten den Felsen weg. Ein anderer Felsblock in der Nähe wurde gleich mit zerstört. Er hätte sich sonst durch die Explosion vielleicht gelockert. Die Sprengung lief wie geplant, v...

