Volvo XC60 : Fein verpackter Luxus

Volvo spielt mit dem XC60 in der Premium-Liga – auch beim Preis

von Jan Wrege

18. August 2018, 16:00 Uhr

Auf jeden Fall sitzen wir in unserem Testwagen ganz geborgen. Der neue Volvo XC60 war das sicherste Auto, das im Jahr 2017 bei Euro-NCAP getestet wurde. 89 Punkte vergab die Behörde nach den neuesten verschärften Kriterien. Der Schwede punktet mit Lenkhilfe bei Ausweichmanövern oder unbeabsichtigtem Verlassen der Spur, Kreuzungsassistent, Schleudertrauma-Schutz bei Heckaufprall und vielem mehr.

Und sonst? Attraktiv und edel ist der XC60, die Spießigkeit des Vorgängers ist komplett verschwunden. Das Design lehnt sich stark an das Flaggschiff XC90 an, wirkt hier aber sogar noch stimmiger. Kein Protz – das Mittelklasse-SUV ist schlicht elegant und cool.

So geht es innen weiter. Skandinavisches Design, schön anzusehende und anzufassende Materialien, perfekte Verarbeitung und hoher Komfort. Auch ist auf 4,69 Meter Länge genug Platz für Insassen und Ladung.

Ganz klar: Volvo spielt mit dem XC60 ohne Sorgen um den Klassenerhalt in der Premium-Liga und ist eine mehr als ernsthafte Alternative zu BMW, Audi und Mercedes. Jedoch keine billige: Der Einstieg in den XC60 beginnt bei 41 400 Euro, unser Testwagen kam auf 58 160 Euro. Dabei reden wir vom Basismotor, dem D3-Diesel, der aus 2,0 Litern Hubraum 150 PS holt und diese über eine Sechs-Gang-Schaltung nur an die Vorderräder schickt. Die Kombination Automatik und Allrad wird erst beim D4 (190 PS) ab 48 950 Euro angeboten.

Die Serien-Ausstattung ist großzügig. Dazu zählen beispielweise die elektrische Höheneinstellung der Vordersitze, das Infotainment mit 9-Zoll-Touchscreen und 330-Watt-Anlage, Smartphoneanbindung, Internetzugang mit W-Lan-Hotspot, Klimaautomatik und Alufelgen. Lang ist die Liste der Optionen, darunter der Pilot Assist, der teilautonomes Fahren bis 130 km/h ermöglicht. Wir haben uns gefreut, dass in unseren XC60 das adaptive Luftfahrwerk installiert war. Es lässt den Volvo sanft über Unebenheiten schweben und senkt sich fürs Einsteigen und Beladen ab. Der Motor läuft kultiviert und bleibt jederzeit dezent – auch bei der Leistung. Aus niedrigen Touren zeigt er noch guten Durchzug, so dass Einfädeln und Überholmanöver nie zum Problem werden, doch das sehr gute Fahrwerk des XC60 wirkt mit dem D3 etwas unterfordert.

Fazit: Der XC60 bietet Design, Komfort und Qualität auf Top-Niveau – der Preis ist happig.

Daten & Preise Volvo xc60 D3 Momentum 4-türiges, 5-sitziges SUV, Länge/ Breite/Höhe/Radstand: 4,69 m/ 2,12 m/1,66 m/2,87 m, Leergewicht: 1920 kg, Zuladung: 450 kg, Kofferraumvolumen: 505-1432 Liter. 2,0-l-Vierzylinder-Diesel: 6-Gang-Schaltung, 110 kW/150 PS, max. Drehmoment: 350 Nm von 1500 bis 2500/min, 0-100 km/h: 10,2 Sek., Höchstgeschwindigkeit: 190 km/h, Allradantrieb,Normverbrauch: 5,0 Liter, 131 g CO2/km, EU6d-temp, Testverbrauch: 6,8 Liter, ab 41 400 Euro, Testwagenpreis 58 160 Euro.