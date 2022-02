Panorama : Fußgängerin nach Unfall unter Stadtbahn eingeklemmt

Eine Fußgängerin ist in Hannover von einer Stadtbahn angefahren und unter ihr eingeklemmt worden. Sie werde derzeit von Rettungskräften befreit, scheine aber schwer verletzt zu sein, teilte die Polizei am Mittwochabend mit. Ersten Erkenntnissen zufolge war die Bahn am Mittwoch gegen die Frau gestoßen, als diese den Fußgängerbereich überquerte. Weitere Hintergründe und Details zu dem Unfall waren zunächst nicht bekannt.

