Panorama : Hadelner Kanalschleuse vor Fertigstellung: Start wohl ab Mai

Seit drei Jahren wird an der neuen Hadelner Kanalschleuse bei Otterndorf gebaut. Nun sind die Bauarbeiten an Niedersachsens größtem Küstenschutzprojekt auf der Zielgeraden. Vor allem für Sportbootfahrer und Freizeitkapitäne ist das eine gute Nachricht.

Das derzeit größte Küstenschutzprojekt Niedersachsens, der Neubau der Hadelner Kanalschleuse bei Otterndorf, steht nach mehr als drei Jahren Bauzeit vor der Fertigstellung. Der Niedersächsische Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) peilt eine Inbetriebnahme der Schleuse für Mai oder Juni an - und damit fast wie zu Baubeginn Ende 2018 geplant. Damals war April als Start anvisiert worden. Mit der Freigabe können dann auch Freizeitkapitäne und Sportbootfahrer den Schifffahrtsweg über die Schleuse wieder nutzen. Der Hadelner Kanal ist Teil des Schifffahrtsweges Elbe-Weser und verbindet die beiden Flüsse durch das niederelbische Marschland zwischen Otterndorf und Bremerhaven. Der Neubau war notwendig, da die alte Schleusenanlage von 1854 in die Jahre gekommen war. Um den modernen Anforderungen im Küstenschutz zu entsprechen war das Bauwerk rund 90 Zentimeter zu niedrig. Eine Deicherhöhung neben der alten Schleuse war nicht mehr möglich. Daher wurde die Anlage samt Anschlussdeichen neu konzipiert und erhöht. Die Arbeiten an dem neuen Küstenschutzbauwerk sind laut NLWKN nun auf der Zielgeraden: Anfang Januar wurden die beiden elbseitigen Stahlhubtore, jeweils 50 Tonnen schwer und rund 10 Meter hoch, sowie das etwas kleinere, 30 Tonnen schwere Hubtor zur Kanalseite mit einem Schwertransport an die Baustelle gebracht und mit einem Kran in die Schleuse eingesetzt. Nun stehen noch Restarbeiten wie der Anschluss der Elektrotechnik und der Rückbau alter Schleusenteile an. Die veranschlagte Bausumme von rund 30 Millionen Euro, die von Land und Bund im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe Küstenschutz getragen werden, wird laut Landesbetrieb voraussichtlich eingehalten. Neben der Freizeitschifffahrt dient der Hadelner Kanal auch der Entwässerung und schützt zudem das Hinterland im Kreis Cuxhaven vor Sturmfluten. Die neue 70 Meter lange Kanalschleuse sei daher ein „Multifunktionsbauwerk”, teilte der NLWKN mit. Zur Entwässerung des Binnenlandes öffnen sich künftig bei Niedrigwasser in der Elbe die Tore der Kanalschleuse, so dass das Wasser mit Gefälle in die Elbe läuft. Bei Flut schließen die Tore wieder. Bei Extremwetterlagen mit hohen Wasserständen in der Elbe, etwa durch Westwind oder Sturmfluten bleiben die Schleusentore geschlossen und schützen so das Sietland vor Überschwemmungen. Während der Bauarbeiten mit insgesamt sieben Bauphasen übernahm ein nebenstehendes Schöpfwerk die Entwässerung - dieses soll laut der Küstenschutzbehörde auch nach Fertigstellung der Schleuse als Notschöpfwerk weiterbetrieben werden....

