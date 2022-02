Motorräder : Harley überrascht mit Quartalsgewinn - Aktie legt kräftig zu

Dank hoher Nachfrage im US-Heimatmarkt steigerte Harley-Davidson im letzten Quartal die Erlöse gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 40 Prozent. Das gab das Unternehmen am Dienstag bekannt.

Der Motorradbauer Harley-Davidson hat zum Jahresende schwarze Zahlen geschrieben. Dank hoher Nachfrage im US-Heimatmarkt steigerte das Unternehmen im zurückliegenden Quartal die Erlöse gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 40 Prozent auf 1,0 Milliarden US-Dollar, wie es am Dienstag in Milwaukee mitteilte. Unterm Strich verdiente Harley-Davidson in den dre...

