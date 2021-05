Trendiger Kleinwagen : Im Test: Wie viel SUV steckt im Hyundai Bayon?

Obwohl Hyundai mit dem Kona bereits einen kompakten Cross-Over am Start hat, bringen die Koreaner gegen T-Cross, Puma und Co. jetzt einen zweiten aufgebockten Kleinwagen in Stellung. Der ist technisch nicht ganz so konsequent, tritt dafür aber umso cooler auf.

Berlin | Hyundai folgt weiter dem SUV-Trend und baut sein Angebot am unteren Ende aus. Denn zum Sommer stellen die Koreaner dem Kona den Bayon zur Seite. Der ist zwar nur zwei Zentimeter kürzer und bei vergleichbarer Motorisierung kaum günstiger. Doch wer sich bei der Leistung bescheiden zeigt, bekommt den Bayon bereits ab 16.790 Euro. Ein i20 fürs Grobe...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.