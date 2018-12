Crossover : Kia Soul fährt nur noch elektrisch

von svz.de

15. Dezember 2018, 16:00 Uhr

Kia bringt die dritte Generation des Soul in der ersten Hälfte 2019 nach Deutschland. Anders als bisher wird es den kompakten Crossover statt mit Verbrennungsmotoren künftig ausschließlich mit batterieelektrischem Antrieb geben.

Im Vergleich zum bisherigen Soul EV ist die Neuauflage deutlich besser ausstaffiert. So kommt ein neuer Elektromotor zum Einsatz, der 204 PS sowie 395 Newtonmeter Drehmoment leistet. Bisher waren es 110 PS und 285 Newtonmeter. Auch der Energiespeicher wächst deutlich. Statt einer 30-kWh-Batterie kommt künftig ein flüssiggekühlter Lithium-Ionen-Polymer-Akku mit 64 kWh zum Einsatz. Kia verspricht eine entsprechend höhere Reichweite. Da der Verbrauch des e-Soul mit 14,9 kWh pro 100 Kilometer angegeben wird, dürfte eine Batterieladung für über 400 Kilometer reichen. Offizielle Werte zu Fahrleistungen und Reichweite will Kia Anfang 2019 bekannt geben.

Um die Effizienz zu verbessern, kann der Soul rekuperieren, also Bremsenergie in elektrische Energie umwandeln. Dabei hat der Fahrer die Möglichkeit, die Rekuperationsstärke über Schaltwippen am Lenkrad zu variieren. Grundsätzlich soll es möglich sein, so den Soul ohne Einsatz der Bremsen zum Stehen zu bringen. Zudem soll sich das Fahrzeug am vorausfahrenden Verkehr orientieren, um automatisch maximal energieeffizientes Bremsen zu gewährleisten.

Der Innenraum des e-Soul präsentiert sich aufgeräumt. Statt eines Schalthebels gibt es einen kleinen Gangwahl-Drehschalter. Das Kombiinstrument besteht aus einem zentralen Farbdisplay. Außerdem befindet sich zentral im Armaturenbrett ein 10,25 Zoll großer Touchscreen für das Infotainment. Darüber hinaus soll der e-Soul über eine zeitgemäße Sicherheitsausstattung verfügen, die sieben Airbags, Kollisionsverhinderer, Spurhalte- und Spurwechselassistent, Qerverkehr- und Müdigkeitswarner sowie Abstandstempomat umfasst. Außerdem kommt ein neues Telematiksystem namens UVO zum Einsatz, welches den Nutzer unter anderem mit Echtzeitinformationen zu Ladestationen versorgt.