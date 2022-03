Region Hannover : LKW fährt an Stauende auf Transporter auf: Zwei Verletzte

Bei einem Auffahrunfall an einem Stauende auf der Autobahn 7 nahe Laatzen bei Hannover sind zwei Lastwagenfahrer verletzt worden. Kurz vor einer Baustelle zwischen dem Dreieck Hannover-Süd und der Anschlussstelle Hildesheim-Drispenstedt sei ein Transporter auf einen anderen Lastwagen aufgefahren, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Sicherheitshalber sei ein Rettungshubschrauber angefordert worden, nach derzeitigem Stand seien die beiden Fahrer aber nur leicht verletzt. Die Autobahn sei in Richtung Süden komplett gesperrt worden, der Verkehr werde ab der Anschlussstelle Laatzen abgeleitet.

Weitere Details zu den beiden Unfallopfern lagen zunächst nicht vor. Die Bergung und die Unfallaufnahme dürften sich den Angaben zufolge noch über Stunden hinziehen....

