Unfall : Mann beim Einparken von eigenem Auto überrollt

Beim Einparken mit seinem Anhängergespann ist ein 65-Jähriger in Castrop-Rauxel von seinem eigenen Fahrzeug überrollt worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, verletzte er sich dabei nur leicht. Beim Rückwärtssetzen hatte er am Mittwoch die Fahrertür geöffnet, sich hinaus gebeugt und war aus dem Auto gefallen. Dann sei er mit den Beinen unter das rollende Fahrzeug geraten. Das weiter rollende Gespann beschädigte im Anschluss einen Zaun, ein Straßenschild und zwei geparkte Autos. Die Polizei schätzte den entstandenen Sachschaden auf 12.000 Euro.

