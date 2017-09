Oberklasse-SUV : Mehr Luxus wagen: BMW zeigt X7-Studie als Sechssitzer

vergrößern 1 von 1 Foto: Frank Rumpenhorst 1 von 1

von dpa

erstellt am 12.Sep.2017 | 18:17 Uhr

Die Luxusklasse boomt - davon will BMW künftig noch mehr profitieren. Dafür wird zum Beispiel die SUV-Palette mit einem neuen Flaggschiff aufgestockt. So will BMW 2018 den neuen X7 vorstellen.

Einen ersten Vorgeschmack auf das Oberklasse-SUV liefert der Concept X7 iPerformance auf der IAA in Frankfurt (Publikumstage: 16. bis 24. September). Das 5,22 Meter lange SUV ist als Plug-in-Hybrid mit Benzinmotor ausgelegt und soll Teilstrecken auch rein elektrisch zurücklegen können.

Beim sehr kantig gezeichneten Design macht sich an der Front ein mächtiger Kühlergrill im Nierendesign breit. Den massiven Eindruck des knapp 1,81 Meter hohen Autos unterstreichen weitere Merkmale: So hat das SUV eine u-förmig gestaltete Frontpartie mit ausladenden Doppelscheinwerfern in Laserlicht-Technik, und es rollt auf 23-Zoll-Rädern.

So raumgreifend sich das 2,23 Meter breite Auto von außen zeigt - auch innen soll es Platz bieten. Sechs Personen in drei Reihen können an Bord gehen. Digitale Vernetzung spielt ebenfalls eine große Rolle. Touchscreen-Monitore in der zweiten Reihe sorgen unter anderem für Online-Unterhaltung. Der Fahrer indes blickt auf eine große Anzeigeneinheit aus Cockpit- und Infodisplay.