Panorama : Mehrere Unfälle wegen Glatteis auf Autobahn 1

Auf der Autobahn 1 hat es am Samstagmorgen zwischen Bremen und Hamburg mehrere Unfälle gegeben, wobei ein Mann schwer verletzt wurde. In einem Abschnitt von etwa drei Kilometern kam es aufgrund von Glätte zu mindestens sechs Unfällen mit insgesamt zehn beteiligten Fahrzeugen, wie ein Polizeisprecher in Lüneburg sagte.

Die Unfälle ereigneten sich demnach in einem Zeitraum von etwa einer Stunde auf dem Autobahnabschnitt zwischen Sittensen (Landkreis Rotenburg) und Heidenau (Landkreis Harburg). Ein Mann sei nach Angaben des Sprechers bei einem Unfall kurzzeitig eingeklemmt worden und musste schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Bei einem der Unfälle lande...

