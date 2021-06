„Baby-Benz“ : Nächste Generation: Mercedes startet neue C-Klasse

Sportlicheres Design, sparsamere Motoren und viel Technik aus der neuen S-Klasse: Bei Mercedes geht die nächste Generation der C-Klasse an den Start. Was ist neu beim jüngsten Nachfahren des „Baby-Benz“?

Stuttgart | Mercedes lässt die neue C-Klasse vom Stapel. Die jüngste Generation des Konkurrenten von Autos wie BMW 3er und Audi A4 startet zeitgleich als Limousine und Kombi und kommt in diesen Tagen in den Handel. Die Preise für das Stufenheck beginnen bei 41 138 Euro, so der Hersteller. Der Kombi T-Modell mit großer Ladeklappe ist rund 2200 Euro teurer und star...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.