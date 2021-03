Städte-Ranking : Pendler im Corona-Jahr fast einen Tag weniger im Stau

Corona hat den Verkehr ausgebremst und die Staus verringert. Wer mit dem Auto zur Arbeit pendelte, konnte 2020 in einigen Städten übers Jahr gerechnet fast einen Tag an Zeit sparen. Staufrei war die Fahrt aber bei weitem nicht.

München | Stau auf dem Weg zur Arbeit, Stau auf dem Weg nachHause: Auch im Corona-Jahr 2020 blieb das vielen Pendlern nichterspart, obwohl Beschränkungen und Homeoffice für deutlich wenigerVerkehr sorgten. In der deutschen Stau-Hauptstadt München verloren Pendler so über dasJahr hinweg im Schnitt 65 Stunden, wie aus einer am Dienstagveröffentlichten Analyse ...

