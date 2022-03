Kommunen : Polizei: Auf Norderney erste E-Scooter als Einsatzfahrzeuge

Die niedersächsische Polizei testet auf der Nordseeinsel Norderney in einem bundesweiten Pilotprojekt erstmals den Einsatz von E-Scootern als Einsatzfahrzeuge. Die für die ostfriesische Insel zuständige Polizeidirektion Osnabrück übergab am Mittwoch im Fährhafen in Norden-Norddeich (Landkreis Aurich) zwei E-Stehroller und zwei zugehörige, induktive Ladestationen an die Inselpolizisten. Die E-Scooter würden nun für ein Jahr „auf Herz und Nieren geprüft“, sagte der Osnabrücker Polizeipräsident Michael Maßmann bei der Übergabe.

Die Fahrzeuge, die auf eine Höchstgeschwindigkeit von bis zu 25 Stundenkilometern und eine Reichweite von rund 20 Kilometer kommen, sollen etwa im Streifendienst eingesetzt werden und auch bei Fahrten zu Vernehmungen oder Anzeigenaufnahmen. Blaulicht und Martinshorn fehlen allerdings in der Ausstattung. Neben E-Pedelecs und E-Autos, die auch schon auf ...

