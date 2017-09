Heckspoiler und 450 PS : Premiere auf der IAA 2017: Audi enthüllt den RS4 Avant

vergrößern 1 von 1 Foto: Tobias Sagmeister 1 von 1

von dpa

erstellt am 12.Sep.2017 | 11:43 Uhr

Für sportlich ambitionierte Fahrer stellt Audi den RS4 Avant auf die Räder. Den Kombi mit Sechszylindermotor zeigt der Ingolstädter Hersteller zum ersten Mal auf der IAA in Frankfurt (Publikumstage: 16. bis 24. September).

Im Frühjahr soll der Audi RS4 Avant zu Preisen ab 79 800 Euro auf die Straße kommen. Hinter dem weit aufgerissenen Kühlereinlass arbeitet ein 2,9 Liter großer V6-Benziner, dem zwei Turbos 450 PS und 600 Newtonmeter (Nm) entlocken. Damit beschleunigt der Kombi in 4,0 Sekunden von 0 auf 100 km/h und erreicht nach aufpreispflichtiger Freischaltung der Höchstgeschwindigkeit bis zu 280 km/h. Dabei verbraucht er nach Norm durchschnittlich 8,8 Liter (CO2-Ausstoß: 199 g/km).

Audi betont, damit sei der RS4 Avant etwa 17 Prozent sparsamer als der Vorgänger, der allerdings noch mit einem gleich starken V8-Motor angetrieben wurde.

Erweitert wurde die Ausstattung. So ist das variable Set-up Audi Drive Select ebenso serienmäßig an Bord wie das animierte Cockpit und ein Head-up-Display. Seine sportliche Optik bringen die Designer neben einer breiteren Karosserie mit einem markanten Heckspoiler an der Dachkante zum Ausdruck.

Webseite der IAA