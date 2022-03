Mittelklasse-SUV : Premiere im Sommer: Mercedes bringt neue Generation vom GLC

Er ist der meistverkaufte Mercedes weltweit und für die Schwaben entsprechend wichtig: Am Polarkreis geht gerade die Erprobung der nächsten GLC-Generation zu Ende. Premiere feiert sie im Juni.

Sieben Millionen Kilometer in einem Dutzend Länder - weil sich kein anderer Mercedes so gut verkauft wie der GLC, ist der Stuttgarter Hersteller bei der Neuentwicklung des Geländewagens besonders gründlich. Doch nach vier Jahren sind die Ingenieure jetzt auf der Zielgeraden. Am Polarkreis läuft sich der Neue warm Sie legen am Polarkreis in Nordschweden...

