Tourismus : Ruhrtalradweg unter den meist befahrenen Fernradwegen

Der 240 Kilometer lange Ruhrtalradweg von der Quelle im Sauerland bis zur Mündung in den Rhein hat es unter die meist befahrenen Fernradwege Deutschlands geschafft. Das geht aus einer am Mittwoch veröffentlichten repräsentativen Befragung des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) hervor. An der Befragung hatten 10.300 Menschen teilgenommen.

Der Ruhrtalradweg erreichte Platz fünf, als meistgenutzter Fernradweg wurde der Weser-Radweg gewählt, der in Ostwestfalen ebenfalls durch NRW verläuft. Nordrhein-Westfalen als Radreiseland insgesamt sei nach Niedersachsen und Bayern auf Platz drei gelandet, teilte das ADFC NRW mit. „NRW ist weiterhin auf den vorderen Plätzen der am meisten befahrenen B...

