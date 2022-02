Panorama : Senator: Acht Prozent weniger Auto- und Radverkehr in 2021

Der Auto- und Radverkehr in Hamburg ist im vergangenen Jahr um jeweils acht Prozent im Vergleich zum Vorjahr gesunken. Gegenüber dem Vor-Corona-Jahr 2019 habe der Radverkehr jedoch um 23 Prozent zugenommen, während sich der Autoverkehr um 19 Prozent verringert habe, teilte die Behörde für Verkehr und Mobilitätswende am Freitag mit. „Das Ausmaß dieser Veränderungen ist zweifellos der Pandemie geschuldet“, erklärte Senator Anjes Tjarks (Grüne).

Doch schon in den Jahren von 2000 bis 2019 habe sich der Radverkehr in Hamburg um 80 Prozent erhöht, der Autoverkehr aber um rund sieben Prozent verringert. „Diese Entwicklung zu einer Mobilitätswende wollen wir politisch weiter fördern und so gut wie möglich verstetigen“, sagte Tjarks. Beim Ausbau der Radinfrastruktur wurde nach Angaben der Verkehrsbe...

