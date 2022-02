Wirtschaft : Shell startet Bau großer Flüssiggas-Produktion für Lastwagen

Der Energiekonzern Shell sieht die Produktion von klimaneutral hergestelltem Flüssigerdgas für Lastwagen als Wachstumsmarkt. Im Beisein von Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) startete das Unternehmen am Mittwoch an seinem Raffinerie-Standort in Köln den Bau einer neuen Verflüssigungsanlage für sogenanntes Bio-LNG. Es handle sich um die bislang größte Produktionsstätte ihrer Art in Deutschland, teilte Shell mit. Der Grundstoff, vor allem Biomethan, soll aus der Landwirtschaft kommen.

Produziert werden sollen jährlich rund 100.000 Tonnen Bio-LNG. Nach Shell-Angaben kann damit der Bedarf von 4000 bis 5000 Langstrecken-Lkw gedeckt werden. Jährlich könnten damit bis zu eine Million Tonnen Kohlendioxid gespart werden. Die Inbetriebnahme der neuen Anlage ist für die zweite Jahreshälfte 2023 vorgesehen. „Projekte wie die Bio-LNG-Anlage si...

