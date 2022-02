Panorama : Sieben Verletzte bei Auffahrunfall in Düren

Bei einem Auffahrunfall auf der Bundesstraße 56 in Düren sind am Donnerstag sieben Menschen verletzt worden. An dem Unfall in der Höhe der Autobahnmeisterei seien drei Pkw und ein Kleintransporter beteiligt gewesen, teilte die Feuerwehr mit. Keiner der Insassen sei eingeklemmt gewesen, alle wurden demnach zur Behandlung in Krankenhäuser gebracht. Details zur Unfallursache und Schadenshöhe waren zunächst nicht bekannt.

