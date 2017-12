Spritpreise vergleichen : So sparen Autofahrer auf Auslandsfahrten

vergrößern 1 von 1 Foto: Franziska Kraufmann 1 von 1

21.Dez.2017

Noch vor oder erst hinter der Grenze tanken? Wer als Autofahrer über die Spritpreise im Urlaubsland und auf dem Weg dorthin Bescheid weiß, kann Geld sparen. Italienfahrer etwa tanken derzeit besser noch einmal in Österreich auf, informiert der ADAC.

Im Schnitt kostet Benzin dort aktuell 1,19 Euro pro Liter, in Italien werden dagegen 1,55 Euro fällig. Wer 50 Liter tankt, spart 18 Euro. Auch Dieselfahrer können sparen. Während der Liter aktuell in Österreich 1,14 Euro kostet, werden dafür in Italien 27 Cent mehr fällig.

Wer in die Schweiz will, zahlt dort zwar für Benzin mit 1,34 Euro im Schnitt 4 Cent weniger als in Deutschland mit 1,38 Euro. Wer aber Diesel braucht, muss dort mit 1,38 Euro derzeit 18 Cent mehr berappen. Wer nach Frankreich fährt, kann ein wenig sparen, wenn er vorher noch mal auf der deutschen Seite tankt. Benzin kostet bei den Nachbarn 1,41 Euro pro Liter und Diesel 1,29 Euro.