An Hauswand testen : So stellen Sie das LED-Licht am Fahrrad blendfrei ein

Gerade in der dunklen Jahreszeit sollten Radfahrer mit einer zuverlässigen Beleuchtung unterwegs sein. Wer LED-Scheinwerfer verwendet achtet am besten auch darauf, dass sie andere Verkehrsteilnehmer nicht blenden. So geht's:

von dpa

14. Dezember 2018, 11:39 Uhr

Beim Einstellen von LED-Scheinwerfern am Fahrrad hilft es, damit gegen eine Hauswand zu leuchten. Das rät der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club in seiner Zeitschrift «Radwelt» (Ausgabe 6/18).

Dazu postieren Radler das Fahrrad in fünf Metern Entfernung zur Wand. Ihre Leuchte justieren sie dann so, dass die hellste Zone des Lichtkegels auf halber Höhe zwischen Scheinwerfer und Boden liegt. Leistungsstarke LED-Scheinwerfer am Rad können Entgegenkommende blenden, wenn sie zu hoch eingestellt sind. Sind sie zu stark nach unten geneigt, bieten sie dagegen zu wenig Fernsicht.