Panorama : Tausch von Papier-Führerscheinen: SPD kritisiert Bürokratie

Zunächst sind ältere Autofahrer betroffen. Nach und nach müssen Führerscheine auch im Norden umgetauscht werden. Das läuft zu kompliziert, sagt die SPD.

Das Austauschprogramm für alte Führerscheine legt nach Ansicht der SPD Probleme bei der Digitalisierung in den Behörden in Schleswig-Holstein offen. Der Umtausch der heiß geliebten „Lappen” stoße nicht nur auf Zustimmung, sagte der SPD-Digitalisierungspolitiker Kai Dolgner der Deutschen Presse-Agentur. „Dass man aber selbst noch mit Personalausweis, Me...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.