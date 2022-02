Panorama : Transporter mit acht Insassen verunglückt: Drei Verletzte

Bei einem Unfall auf der Autobahn 24 unweit von Suckow (Ludwigslust-Parchim) sind am Freitag drei Menschen verletzt worden. Wie eine Polizeisprecherin sagte, war der Fahrer eines Transporters am frühen Morgen in Fahrtrichtung Berlin nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Das Fahrzeug mit acht Insassen war auf dem Weg nach Polen. Der Transporter überschlug sich und landete auf dem Dach. Der 46 Jahre alte Fahrer und zwei 32 und 39 Jahre alte Insassen wurden mit Verletzungen in eine Klinik gebracht. Die anderen fünf Männer kamen mit einem Schrecken davon. Der Gesamtschaden wurde mit rund 22.000 Euro angegeben. Die Unfallursache sei unklar.

