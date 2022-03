Emsland : Unfall: Zwei Verletzte nach Überholmanöver

Bei einem Zusammenstoß von zwei Autos nach einem missglückten Überholmanöver sind in Haren (Landkreis Emsland) zwei Männer verletzt worden. Der Fahrer des überholenden Wagens sei zu früh wieder eingeschert und in das andere Auto gekracht, teilte die Polizei in der Nacht zu Mittwoch mit. Beide Wagen kamen daraufhin von der Straße ab und stießen gegen einen Baum. Der Fahrer des überholenden Wagens wurde dabei schwer, der Insasse des anderen Wagens leicht verletzt. Beide wurden zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

