Bike-Check : Unterwegs mit einem kompakten Lastenrad

Cargobikes können viel aufladen, sind aber auch ausladend und schwer. Doch es gibt auch kompakte Modelle. Die können zwar weniger an Bord nehmen, fahren aber so wendig wie ein gewöhnliches Fahrrad.

Haben Sie schon einmal eine Langhantel von 40 Kilo gestemmt? Ist ganz schön schwer, aber möglich. Ist der Gegenstand aber nicht richtig zu packen, lässt er sich kaum noch anheben. Viele Lastenräder etwa spielen in dieser Gewichtsklasse. Schon kleine Treppenabsätze können für sie zur schier unüberwindbaren Hürde werden. Doch so will es nur das Klischee....

