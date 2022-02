Panorama : Unwetter: Hamburger Friedhöfe bleiben Donnerstag geschlossen

Wegen des angekündigten stürmischen Wetters bleiben die Friedhöfe Ohlsdorf, Öjendorf, Volksdorf und Wohldorf am Donnerstag geschlossen. „Alle Trauerfeiern und Beisetzungen sind abgesagt“, sagte der Sprecher dieser Friedhöfe, Lutz Rehkopf, am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Herabfallende Äste und umstürzende Bäume könnten gefährlich für Besucher sein. Die Hamburger Hochbahn kündigte an, dass es wegen der Schließung der Friedhöfe auch Einschränkungen auf den Buslinien 170, 270 und 461 geben werde.

