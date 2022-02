Panorama : Verbrannte Unfallopfer identifiziert

Die am Donnerstagabend bei einem Autounfall in Henstedt-Ulzburg (Kreis Segeberg) in ihrem brennenden Wagen ums Leben gekommenen Unfallopfer sind identifiziert. Es handele sich um einen 21 Jahre alten Autofahrer aus Henstedt-Ulzburg sowie eine 19 Jahre alte Frau aus Norderstedt, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Wie genau es zu dem Unfall kam, wird weiterhin ermittelt. Zuvor hatten die „Kieler Nachrichten“ berichtet.

Das Auto war nach Angaben der Polizei v...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.