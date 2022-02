Panorama : Wartendes Kreuzfahrtschiff „Aidaprima“ hat Hamburg erreicht

Das Kreuzfahrtschiff „Aidaprima“, das wegen des Sturmtiefs „Ylenia“ vor Helgoland auf die Einfahrterlaubnis in die Elbe warten musste, hat nun den Hamburger Hafen erreicht. „"Aidaprima" ist heute Morgen um 07.30 Uhr gut in Hamburg angekommen. Den Gästen geht es gut, sie wurden laufend an Bord durch den Kapitän informiert“, sagte eine Aida-Sprecherin am Freitag der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. Die Einfahrt in die Elbe sei von den Hafenbehörden gegen Mitternacht freigegeben worden.

Wegen der Wetterlage war die Unterelbe ...

