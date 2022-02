Panorama : Zahlreiche Wintersport-Touristen im Harz

Zahlreiche Menschen sind zum Ski- und Schlittenfahren am Wochenende in den Harz gefahren. Der Andrang sei sehr groß, sagte ein Sprecher der Wurmbergseilbahn in Braunlage (Landkreis Goslar) am Samstag. Bereits am Vormittag seien die knapp 600 Parkplätze voll besetzt gewesen. „Wir sind sehr zufrieden“, sagte der Sprecher.

Wegen Sturms musste die Seilbahn am Wurmberg allerdings geschlossen bleiben. Die Sessel- und Schleppliftanlagen am Hexenritt hatten demnach geöffnet. Die Menge des Neuschnees hielt sich nach Angaben des Betreibers am Samstag allerdings in Grenzen. Lediglich „etwas Puderzucker“ sei gefallen. Nach Angaben der Polizei in Clausthal-Zellerfeld blieb ein grö...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.