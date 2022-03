Oberbergischer Kreis : Zusammenstoß von Motorrad und Auto: Zwei Schwerverletzte

Beim Zusammenstoß eines Motorrads mit einem Auto in Marienheide (Oberbergischer Kreis) ist eine 57 Jahre alte Frau lebensgefährlich verletzt worden. Ein 58-Jähriger war am Sonntagabend mit dem Motorrad auf der B256 unterwegs, als er an einer Kreuzung mit einem Auto kollidierte, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der Motorradfahrer wurde schwer verletzt, seine 57-jährige Sozia wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Der 42-jährige Autofahrer blieb unverletzt. Die Gummersbacher Straße war während der Unfallaufnahme gesperrt.

