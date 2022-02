Panorama : Zwei Tote bei Autounfall im Kreis Segeberg

Zwei Menschen sind bei einem Autounfall in Henstedt-Ulzburg (Kreis Segeberg) in der Nacht zu Freitag ums Leben gekommen. Das bestätigte die Polizei. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet. Die Beamten ermitteln nun, wie es zu dem Unfall kommen konnte. Weitere Details wurden zunächst nicht genannt. Wie „shz.de“ berichtete, soll der Wagen direkt nach dem Unfall in Flammen aufgegangen sein.

