Wintervorbereitungen : Heizungs-Check frühzeitig im Sommer oder Herbst ansetzen

Auch wenn der Sommer sich dem Ende neigt: An den Winter mag man noch gar nicht denken. Sollte man aber! Denn jetzt ist der richtige Zeitpunkt um zu prüfen, ob die Heizung im Haus funktionstüchtig ist.

Berlin | Wenn die Heizung ausfällt, dann passiert das oft an den kältesten Tagen: im Herbst, wenn man sie das erste Mal wieder anstellen will, oder in einer bitteren Frostnacht im Winter. Und dann ist es nicht immer leicht, schnell einen Handwerker zu bekommen. Auch wenn man im August nicht schon an den Winter denken mag, es ist daher sinnvoll, sich bereits je...

