BGH-Urteil : Immobilien-Kaufentscheidung fällt erst bei der Beurkundung

Wer eine Immobilie kauft, macht sich von ihr meist vorher ein gutes Bild. Doch wann genau fällt dann die Kaufentscheidung? Der Bundesgerichtshof hat entschieden: Erst beim Notar kommt es dazu.

Karlsruhe | Immobilien-Kaufverträge müssen in der Regel von einem Notar beurkundet werden. Der Beurkundungstermin ist juristisch gesehen auch der Zeitpunkt, an dem erst die Kaufentscheidung fällt. Ob ein Käufer vorher sein Interesse in irgendeiner Form schon einmal bekundet hat, ist bis dahin irrelevant. Wichtig ist dieser Punkt, wenn es nach einem Immobilienk...

