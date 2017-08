Praktischer Helfer : Bohren: Magnet in Hosentasche hält Schrauben parat

vergrößern 1 von 1 Foto: Kai Remmers 1 von 1

Köln (dpa/tmn) - Wer auf einer Leiter stehend mehrere Schrauben in die Decke oder Wand bringen möchte, steht oft vor einem Problem: Man hält mehrere Teile, und eines fällt sicher runter.

Oder die kleinen Schrauben verschwinden so tief im letzten Winkel der Hosentasche, dass man auf der wackeligen Leiter balancierend kramen muss. Aber es gibt Abhilfe: Magnetische Armbänder halten Nägel, Schrauben, Bits und Bolzen. Als Alternative rät die Heimwerkerschule DIY Academy in Köln, einen Magnet in Brust- oder Hosentasche zu stecken. Auch hier bleiben Schrauben und Nägel haften und können leicht aufgenommen werden.

von dpa

erstellt am 28.Aug.2017 | 04:37 Uhr