Schutz vor Feuer : Brandmelder regelmäßig prüfen

Damit Rauchmelder im Ernstfall funktionieren, kommt es auf die richtige Wartung und Pflege an

14. September 2019, 16:00 Uhr

Ein Rauchmelder kann Leben retten. Bricht ein Brand aus, bleibt nur wenig Zeit, um sich in Sicherheit zu bringen. Löst der Melder rechtzeitig laut Alarm aus, können Betroffene schnell reagieren. Dafür muss der Rauchmelder aber einwandfrei funktionieren.

Das lässt sich einfach testen

Einmal im Jahr von Hand den Alarmknopf zum Test drücken. Denn Rauchmelder können wie alle anderen Geräte auch mal kaputt gehen. „Die Wartung erfolgt nach Betriebsanleitung des Gerätes“, sagt Claudia Groetschel vom Forum Brandrauchprävention in Berlin. „Aber auch wenn einmal jährlich empfohlen wird – am besten ist es, öfter selbst den Testknopf am Gerät zu drücken.“

Ertönt beim Test nach einigen Sekunden kein Signalton, ist es ratsam, die Batterien auszutauschen. Hilft das nicht, muss ein neuer Rauchmelder her.

Die Geräte melden sich im besten Fall aber auch selbst, wenn ihre Batterie leer ist – mit einem eigenen Ton, der sich vom richtigen Alarm unterscheidet. Bei Rauchbildung ertönt ein lauter und zusammenhängender Alarmton. Der Batteriewarnton ist deutlich gemäßigter. Akustikproben gibt es im Internet.

Man sollte die Geräte von Staub und grobem Schmutz befreien und bei zu starker Verschmutzung auswechseln, rät Groetschel: „Gerade die Öffnungen für den Rauch müssen frei von Staub und Schmutz sein.“

Die Initiative Elektro+ empfiehlt, den Rauchmelder mit einem weichen, feuchten Tuch abzuwischen. Von einer Reinigung mit dem Staubsauger sei abzuraten, weil wegen des starken Luftstroms sonst die Gefahr bestünde, dass Schmutz in den Apparat gelangt.

Verschleiß wird durch Rauchen beschleunigt

Alltägliche Gewohnheiten wie Rauchen und der Gebrauch von Haarspray direkt im Umfeld des Rauchmelders können den Verschleiß der Brandmelder beschleunigen, warnt die Initiative Elektro+.

Die Initiative empfiehlt Mietern, herauszufinden, wer für die Reinigung der Rauchmelder zuständig ist. Das können je nach Bundesland sie selbst oder der Vermieter sein. Und dann ist es ratsam, diese Zuständigkeit schriftlich festzuhalten. So könne man nach einem Brand nachvollziehen, wer wann die Melder getestet hat, sollten Unregelmäßigkeiten vorliegen.

Groetschel ergänzt, dass man auf die Sauberkeit der Rauchmelder gerade auch bei Renovierungen achten muss: „Beim Parkettabschleifen und ähnlichen staubigen Arbeiten die Melder am besten von der Decke nehmen, in einer Plastiktüte in die Schublade legen und nachher wieder montieren.“

Die Expertin empfiehlt auch das Anbringen eines Warngerätes in der Küche. In Küchen müssen aber wegen des Dampfes Sondermodelle installiert werden, damit nicht fälschlicherweise Alarme ausgelöst werden. Empfehlenswert sind hier zum Beispiel Rauchmelder mit Zwei-Kammer-Mess-System, die nur auslösen, wenn Rauch- und Hitzeentwicklung zusammentreffen.

Wichtig ist bei einem Rauchmelder die Qualität

Zwar müssen in der EU alle das CE-Zeichen tragen. Doch es lohnt sich, hierauf auch wirklich zu achten. Groetschel rät, zusätzlich nach der Kennzeichnung „Q“ auf der Verpackung zu suchen. Dieses Siegel steht für hochwertige Produkttests und weist eine Lebenszeit der festeingebauten Batterie von zehn Jahren aus.

Rauchmelder funktionieren auch immer nur dann einwandfrei, wenn sie an einer passenden Stelle im Raum montiert sind. Sie kommen am besten an die Decke in der Raummitte. „Empfohlen wird ein Mindestabstand von einem halben Meter zu potenziellen Störquellen. Dazu gehören auch Lampen und Stromleitungen“, erklärt Claudia Groetschel. Die Expertin betont: „Ein Brandmelder ist keine Deko, sondern ein Lebensretter.“