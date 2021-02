Der Traum vom Haus am Meer : Die Nachfrage nach Ferienimmobilien steigt

Zweitwohnungen in den Bergen oder an der Küste waren schon vor der Corona-Krise begehrt. Nun verstärkt die Pandemie den Wunsch, in der eigenen Ferienimmobilie auf Abstand zu gehen. Davon profitieren nicht nur die klassischen Urlaubsgegenden.

Frankfurt am Main | Ein Haus am See, eine Wohnung mit Meeresblick oder ein Rückzugsort in den Bergen: Schon lange vor der Corona-Krise waren Ferienimmobilien der Traum vieler Menschen. Wohl auch, weil er für viele mangels Geld unerfüllt blieb. Die Zweitwohnung oder das ...

