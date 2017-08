Neues von der IFA : Neue Geräteart für die Küche: Miele stellt Dialoggarer vor

vergrößern 1 von 1 Foto: Simone A. Mayer 1 von 1

Berlin (dpa/tmn) – Miele hat zur Elektronikmesse IFA in Berlin (1.-6. September) eine neue Geräteart für die Küche präsentiert. Der Dialoggarer ist eine eigene Produktgattung neben Backofen, Dampfgarer und Mikrowelle.

Der Dialoggarer bietet den Angaben zufolge eine neue Technologie zum Garen, die Speisen gleichmäßiger zubereiten kann und dabei bis zu 70 Prozent weniger Zeit benötigt.

Bei einer Demonstration vor Beginn der Messe wurde zum Beispiel Fleisch zeitgleich mit wesentlich empfindlicheren Tomaten zubereitet – ohne Qualitätsverluste bei einer der Zutaten.

Möglich ist das durch hoch entwickelte Sensoren, die das Gargut immerzu kontrollieren und Energie zielgenau zuführen. Innerhalb von Millisekunden können Veränderungen registriert und die Zubereitung angepasst werden.

Axel Kniehl, Geschäftsführer Marketing und Vertrieb bei Miele, nannte es «ein Zwiegespräch mit dem Essen» und seinem Garpunkt. Dabei berechnen die Sensoren auf das Joule genau, wie viel Wärmeenergie sich im Lebensmittel befinde. Das Gerät der oberen Preisklasse soll ab April 2018 in den Handel kommen. Die Entwicklung hat sieben Jahre gedauert.

Mit der neuen Garmethode seien viele Speisen der experimentellen Küche auch im Hobbybereich möglich, so eine Unternehmenssprecherin. Köche demonstrierten am Rande der Präsentation zum Beispiel das vollständige Garen eines Fischfilets in einem hohlen Block aus purem Eis, der währenddessen nicht wegschmolz. Oder es wurden tiefgekühlte Sahnetorten innerhalb von 30 Minuten ohne Verlaufen und Qualitätsverluste aufgetaut.

Grundsätzlich gehe es dem Unternehmen mit dem Gerät aber um erhebliche Zeitersparnis und bessere Ergebnisse, etwa Volumenzunahme vom Teig beim Backen oder gleichmäßigeres Garen von Fleisch.

30.Aug.2017