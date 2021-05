Hitze in der Wohnung : „test“: Wie gut kühlen Sonnenschutzfolie und Klimageräte?

Im Sommer können sich Innenräume durch die Sonne stark aufheizen. Sonnenschutzfolien sollen das verhindern. Auch Klimaanlagen sorgen drinnen für Kühle. Wann eignet sich was? Beide Optionen im Test.

Berlin | Sonnenschutzfolien reflektieren Sonnenstrahlen und verhindern so, dass sich Räume im Sommer aufheizen. Gute Folien könnten zum Teil Klimageräte ersetzen, so die Stiftung Warentest. In der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift „test“ (6/2021) wurden elf Produkte untersucht - zehn bekamen die Note „gut“. Für Schlafräume im Dachgeschoss empfehlen die Test...

