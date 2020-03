Möbelpflege : Verschüttetes Wasser direkt von Holzmöbeln aufwischen

Der Rand vom Wasserglas, eine kleine Pfütze nach dem Blumengießen - so etwas wischt man nicht gleich auf. Sollte man aber, um die Holzmöbel zu schützen.

23. März 2020, 05:09 Uhr

Etwas verschüttetes Wasser - was soll das denn meinen Möbeln tun? Viel, wenn die Pfütze länger auf Holz einwirkt.

Die Holzfasern quellen dann unter Umständen auf. Oder es bilden sich Wasserflecken, da Holz nach Angaben der Initiative Pro Massivholz ähnlich wie ein Schwamm Feuchtigkeit aufsaugt. Zwar gebe es bei trockener Umgebungsluft das zellgebundene Wasser auch wieder ab, aber bei zu viel Feuchtigkeit könnten vorher Verformungen auftreten.

Daher gilt auch der Tipp: Zum Putzen keinen richtig nassen Lappen nehmen, sondern ein Tuch nur leicht befeuchten. Man spricht hier von nebelfeucht.

So wird ein Lappen ausreichend nebelfeucht, aber eben nicht nass: Den Lappen in Wasser tauchen, gut auswringen und in einen zweiten, trockenen Lappen legen. Dann beide zusammen ein- und wieder ausrollen - dadurch erhält man sogar zwei nebelfeuchte Textilien. Die Alternative ist das leichte Einsprühen der Lappen mit dem Wassernebel aus einer Spritzflasche.