Stiftung Warentest : Vor dem Kauf der Kaffeemaschine den Geschmack testen

Der Kaffee mag der gleiche sein. Sein Geschmack ist es nicht, wie ein neuer Test ergeben hat. Für die unterschiedliche Qualität sorgt zumeist die Filtermaschine.

von dpa

25. Juli 2018, 10:48 Uhr

Am Ende geht wohl nichts über eine Tasse Testkaffee vor dem Kauf - denn bei Filterkaffeemaschinen unterscheiden sich die Geschmäcker des Gebräus je nach Gerät. Das hat jetzt die Stichprobe von 15 Maschinen der Stiftung Warentest gezeigt.

Die geschulten Tester nutzten nach Angaben der Stiftung für alle Maschinen die gleiche Menge Zutaten sowie Pulver derselben Sorte, um Kaffee zu brauen und ihn anschließend zu verkosten. Manche Geräte brühten etwas kräftigeren Kaffee, auch intensiver Geschmack war darunter, während andere Ergebnisse wässrig waren. Teils wurden auch keine geschmacklichen Besonderheiten attestiert, berichten die Warentester in ihrer Zeitschrift «test» (Ausgabe 8/2018).

Allerdings kann es bei einigen Modellen zu Veränderungen des Geschmacks bei höheren Mengen gebrauten Kaffees kommen. Auch die Menge der aus dem Pulver gelösten Inhaltsstoffe unterscheidet sich, was Auswirkungen auf den Charakter des Kaffees in der Tasse hat. Am Ende vergab die Stiftung beim Geschmacks- und Geruchstest die Note «gut» an 13 Geräte und die Note «befriedigend» für 2 Filtermaschinen.