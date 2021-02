Maschinenpflege : Wann braucht man eigentlich Salz im Geschirrspüler?

Warnleuchten an Elektrogeräten machen erstmal nervös: Was ist los, was fehlt? Viele Spülmaschinen zeigen trotz der Verwendung von Multifunktionstabs an, dass sie Salz benötigen. Ist das wirklich so?

Frankfurt/Main | 3 in 1 oder 5 in 1 oder gar noch mehr Funktionen in einem Tab bieten viele Reinigungsmittel für die Spülmaschine. Auch ein Salzersatzstoff, der Verkalkungen verhindert, ist oft enthalten. Trotzdem blinkt bei vielen Maschinen weiterhin die Warnleuchte...

