Keine Panik : Alternativen zum Berufseinstieg nach dem Bachelor

Direkt nach dem Bachelorabschluss einen Job finden? Das ist manchmal gar nicht so leicht. Statt in Bewerbungsfrust zu verfallen, sollten Absolventinnen und Absolventen über den Tellerrand schauen.

Bochum | Der Weg in den ersten richtigen Job nach dem Bachelor kann zäh sein. Will es mit den Bewerbungen so gar nicht klappen, gilt es vor allem nicht in Panik zu verfallen, heißt es in der Zeitschrift „Unicum“ (Ausgabe 02/2021). Stattdessen sollten sich Absolventinnen und Absolventen überlegen, welche Alternativen sie haben. Im Idealfall sollten die sowoh...

