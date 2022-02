Politik : Abgeordneter: Zu wenig Kontrollen gegen Mindestlohnbetrug

Der Linke-Bundestagsabgeordnete Victor Perli hat eine zu geringe Kontrolldichte beim Mindestlohn beklagt. In den etwa zwei Jahren der Corona-Pandemie habe es in Niedersachsen rund 1000 Kontrollen weniger als sonst üblich gegeben, in betroffenen Branchen wie der Post- und Zeitungszustellung sei fast gar nicht kontrolliert worden, sagte der niedersächsische Abgeordnete. Den Antworten auf eine Kleine Anfrage an die Bundesregierung zum Thema Mindestlohnbetrug zufolge gab es im vergangenen Jahr landesweit 3777 Arbeitgeberprüfungen - bei 292.886 Betrieben. 2020 waren es 3453 Prüfungen, 2019 dagegen noch 4566, 2018 gar 4950.

Insgesamt seien im vergangenen Jahr 10....

