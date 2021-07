Tarifvertrag : Ausbildungsvergütung: Öffentliche Pflege zahlt am besten

Die Unterschiede bei der tariflichen Bezahlung von Auszubildenden sind nach wie vor groß. Dabei spielen nicht nur Branche und Region eine wichtige Rolle. In einigen Berufen wirkt sich inzwischen auch der Fachkräftemangel auf den Verdienst aus.

Düsseldorf | Der Mangel an Pflegekräften hat Auszubildenden in diesem Bereich den Spitzenplatz bei den tariflichen Ausbildungsvergütungen in Deutschland verschafft. Sie müssen allerdings nach einem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst bezahlt werden. Pflegekräfte im ersten Ausbildungsjahr verdienen 1161 oder 1163 Euro im Monat, je nachdem, ob für sie der Ta...

