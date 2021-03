Umfrage : Breite Akzeptanz für Coming-out am Arbeitsplatz

Queeren Menschen fällt es nicht immer leicht, am Arbeitsplatz ihre sexuelle Identität offen zu zeigen. Oft aus Angst vor unangenehmen Situationen. Dabei zeigt eine Umfrage, dass sich viele Menschen auf der Arbeit gern mehr Diversität wünschen.

Berlin | Ein offener Umgang mit der sexuellen Identität am Arbeitsplatz stößt mehrheitlich auf Zuspruch. Das geht aus einer vom Job-Portal Indeed in Auftrag gegebenen repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov hervor. Die größte Akzeptanz für ein bewusstes Bekenntnis in Form eines Coming-outs am Arbeitsplatz erhalten demnach homosexuelle...

