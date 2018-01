Frage an die Arbeitsrechtlerin : Darf ich mir Pakete ins Büro schicken lassen?

Viele Berufstätige sind tagsüber an ihrem Arbeitsplatz. Dort sind sie auch für Paketboten am besten anzutreffen. Doch wer seine Jobadresse als Lieferadresse angibt, fragt vorher am besten seinen Chef.