Schreibtisch-Gestaltung : Ergonomischer Arbeitsplatz: Wohin gehört die Tastatur?

Wer Rücken- und Nackenschmerzen vorbeugen will, sollte bei der Arbeit am Schreibtisch auf die richtige Sitzhaltung achten. Dazu muss auch die Tastatur korrekt platziert werden. Wo steht sie am besten?

Hamburg | Beschäftigte können einfach überprüfen, ob die Tastatur ihres Rechners richtig steht: Dazu messen sie schlicht den Abstand zwischen Tastatur und Tischkante. Dieser sollte im Idealfall etwa 10 bis 15 Zentimeter betragen. So lassen sich die Hände immer...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.