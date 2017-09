Neue Wege für Köche : Kita-Lunch statt Abendkarte: Als Koch-Azubi im Catering

vergrößern 1 von 6 Foto: Karolin Krämer 1 von 6











Köche arbeiten hektisch bis spät in die Nacht und unter hohem Druck. In der Lehre schneiden sie ein Jahr Zwiebeln. Ob es stimmt oder nicht: das Klischee hat dafür gesorgt, dass der Koch Spitzenplätze auf den Ranglisten der unbeliebtesten Ausbildungsberufe belegt.

Dabei kann Nick Grabert die Horrorgeschichten aus der Küche gar nicht bestätigen. «Ich habe ganz normale Arbeitszeiten von 8.00 Uhr bis 16.30 Uhr», sagt er. Und: «Dass man hier angeschrien wird, hab ich so noch nicht mitgekriegt, kann ich mir aber auch nicht vorstellen.» Das mag allerdings auch an seinem Arbeitsplatz liegen. Denn der 28-Jährige absolviert eine Ausbildung zum Koch nicht klassisch in Hotel- oder Restaurantküche, sondern beim Berliner Caterer Optimahl.

Statt dem Lunch für Hotelgäste oder dem Abendessen für Restaurantbesucher kocht Grabert also Mittagessen für Kitas und Schulen, Menüs für Staatsempfänge oder Buffets für Großveranstaltungen. Im Kern ist das Handwerk aber dasselbe wie in jeder anderen Küche. «Die Azubis lernen das Kochen hier ganz normal und von Grund auf», erklärt Graberts Ausbilder Maik Heptner.

Doch natürlich gibt es auch Unterschiede. «Die Mengen sind natürlich teilweise riesig», sagt Nick Grabert. Die dafür nötigen Berge an Gemüse zu schnippeln, das ist Schwerstarbeit - und nur im Team zu schaffen. Dafür gibt es aber auch jede Menge Abwechslung, je nach Kunde und Saison.

Vor allem geht es beim Catering aber nicht nur ums Kochen, sondern auch um das ganze Drumherum. «Es ist uns sehr wichtig, dass die Auszubildenden nicht denken, dass die Arbeit beendet ist, wenn das Essen die Küche verlässt», erklärt Ausbilder Heptner. «Präsentation, Auf- und Abbau - das gehört alles auch dazu.»

Von solchen Besonderheiten abgesehen, ist die duale Ausbildung zum Koch im Eventcatering aber formell dieselbe wie in Restaurant oder Hotel. Das bedeutet: Drei Jahre in Lehrbetrieb und Berufsschule, bei einer Ausbildungsvergütung zwischen 459 und 755 Euro im ersten sowie 680 und 950 Euro im dritten Lehrjahr. Das geht aus den Beispiel-Richtwerten der Bundesagentur für Arbeit hervor. Das Einkommen schwankt dabei je nach Wohnort und Ausbildungsbetrieb.

Ein bestimmter Schulabschluss ist für den Start in die Koch-Lehre nicht vorgeschrieben. Und im Gegensatz zu vielen anderen Ausbildungsberufen, die dann in der Praxis doch nur Schulabgänger mit mittlerer Reife oder Abitur einstellen, ist das hier Realität. «Wir gucken zurzeit jede Bewerbung an, was anderes können wir uns auch gar nicht leisten», sagt Heiko Becker, der beim Verband der Köche Deutschlands (VKD) für die Ausbildung zuständig ist.

Denn die Branche hat ein Riesenproblem mit dem Nachwuchs. Die Kehrseite der Medaille sind gute Aufstiegschancen. «Es suchen gerade fast alle Betriebe nach Köchen, ob Hotel oder Restaurant», sagt Becker. «Vom Tellerwäscher zum Küchenchef zu kommen ist aktuell definitiv möglich.»

Auch für Nick Grabert steht noch nicht fest, ob er sein ganzes Berufsleben im Catering verbringen will. «Später würde ich schon gerne ein eigenes Restaurant haben wollen. Das ist aber noch so weit weg, das kann ich mir noch gar nicht richtig vorstellen», sagt er. Schließlich steht er noch ganz am Anfang seiner Ausbildung. «Vielleicht bleib ich ja auch hier.»

04.Sep.2017