Langfristig planen : Korrekturzeit der Bachelorarbeit für Praktikum nutzen

Für viele Studierende ist die Abgabe der Bachelorarbeit die vorerst letzte Prüfungsleistung des Studiums. Nach der Abgabe des Schriftstücks heißt es erst einmal, auf die Ergebnisse warten. Diese Zeit lässt sich sinnvoll nutzen.

von dpa

18. Januar 2019, 15:24 Uhr

Wer sein Studium nach dem Bachelor fortsetzen möchte, sollte den Übergang zum Master sinnvoll gestalten. Studierende können zum Beispiel ein Praktikum machen, während sie auf die Korrektur ihrer Abschlussarbeit warten.

An einigen Hochschulen haben Professoren für die Benotung von Abschlussarbeiten mehrere Monate Zeit, heißt es in der Zeitschrift «Unicum - Besser studieren» (Ausgabe 6/2018). Studierende sollten sich daher am besten schon zu Beginn ihres letzten Bachelorsemesters informieren, wie lange die Korrektur in Anspruch nehmen wird. Dann können sie gezielt planen und sich frühzeitig bewerben - etwa um in dieser Zeit ein Pflichtpraktikum für den Master oder eines zur Berufsorientierung zu absolvieren.